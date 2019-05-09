Глава Европарламента выступил за создание Совета безопасности Евросоюза

СИБИУ /Румыния/, 9 мая. /ТАСС/. Глава Европарламента (ЕП) Антонио Таяни выступает за создание Совета безопасности Евросоюза. Об этом он заявил в четверг на пресс-конференции на полях неформального саммита ЕС в Сибиу.

"Что касается оборонной политики, то наш приоритет заключается в том, чтобы усиливать внешнюю политику через идею постоянного Совета безопасности, который возглавлял бы верховный представитель ЕС по иностранным делам и внешней политике", - сказал он.

В этой связи Таяни подчеркнул, что "ЕС не должен продолжать принимать решения по некоторым вопросам путем единогласия". "Нам нужно переходить к голосованию большинством голосов", - добавил он.