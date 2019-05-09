Мэй на встрече с Сараджем призвала добиваться перемирия в Ливии

ЛОНДОН, 9 мая. /ТАСС/. Глава британского правительства Тереза Мэй встретилась в четверг в Лондоне с главой Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаизом Сараджем и обсудила с ним ситуацию в североафриканской стране. Как сообщила канцелярия британского премьера на Даунинг-стрит, 10, во время встречи Мэй призвала направить усилия на достижение договоренностей о прекращении огня между воюющими сторонами.

"Премьер-министр Тереза Мэй встретилась сегодня на Даунинг-стрит с премьер-министром Сараджем. Она выразила свою обеспокоенность продолжающимся конфликтом в Ливии и призвала добиваться прогресса в достижении перемирия", - говорится в сообщении, размещенном в Twitter премьерской канцелярии.

В настоящее время в Ливии действуют два правительства: признанное международным сообществом ПНС премьер-министра Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с избранным парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара.

4 апреля Хафтар объявил о начале наступления на столицу, а Сарадж отдал приказ всем подконтрольным ему воинским подразделениям быть готовыми к обороне. Позднее базирующиеся в столице вооруженные формирования объявили о начале кампании "Вулкан гнева" для противостояния штурмующим силам ЛНА. По данным ливийского отделения Всемирной организации здравоохранения, в ходе столкновений погибли свыше 430 человек, более 2 тысяч получили ранения.