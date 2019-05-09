Группа Лимы осудила задержание вице-спикера парламента Венесуэлы

БУЭНОС-АЙРЕС, 9 мая. /ТАСС/. Страны Группы Лимы выступили против задержания первого вице-спикера Национальной ассамблеи Венесуэлы (однопалатного парламента) Эдгара Самбрано. Об этом говорится в их совместном заявлении, которое опубликовал в четверг МИД Аргентины.

"Мы категорически отвергаем несправедливое задержание депутата и первого вице-спикера Национальной Ассамблеи Эдгара Самбрано, который в среду вечером был доставлен с применением силы в штаб-квартиру политической полиции Николаса Мадуро", - говорится в заявлении.

В нем страны Группы Лимы также осуждают лишение парламентской неприкосновенности Самбрано и еще нескольких оппозиционных депутатов. "Это решение противоречит основному закону страны и не имеет юридической силы, так как, согласно конституции Венесуэлы, единственным органом, который может лишить парламентской неприкосновенности, является Национальная ассамблея", - отметили члены объединения.

Ранее венесуэльский парламент, контролируемый противниками президента Николаса Мадуро, сообщил о задержании Самбрано.

Во вторник Конституционная ассамблея Венесуэлы, созванная по инициативе Мадуро без проведения предварительного референдума, приняла решение лишить неприкосновенности семерых оппозиционных депутатов Национальной ассамблеи Венесуэлы. Ранее Верховный суд страны разрешил предъявить им обвинения в "измене родине, преступном сговоре, мятеже, узурпации полномочий, призыве к мятежу, несоблюдении законов и разжигании ненависти" за причастность к антиправительственным выступлениям 30 апреля.

30 апреля на стороне лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо выступила группа военных, после чего в стране возобновились масштабные акции протеста. Во время манифестаций, сопровождавшихся стычками с силовиками, пострадали несколько сотен человек, пятеро погибли. По данным неправительственных организаций, за два дня были задержаны не менее 240 участников протестов.