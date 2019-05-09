WP: Трамп недоволен разработанной Болтоном нынешней стратегией США по Венесуэле

ВАШИНГТОН, 9 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп ставит под сомнение разработанную своим помощником по национальной безопасности Джоном Болтоном нынешнюю стратегию Соединенных Штатов в отношении ситуации вокруг Венесуэлы. Об этом говорится в опубликованной в четверг на первой полосе статье газеты The Washington Post , которая ссылается на источники в Белом доме.

Как отмечает издание, Трамп ставит под сомнение агрессивную стратегию своей администрации в Венесуэле после провала поддерживаемой США попытки свергнуть президента Николаса Мадуро, жалуясь, что его "ввели в заблуждение по поводу того, как легко можно было бы заменить социалистического лидера молодой оппозиционной фигурой".

По данным газеты, президент выразил недовольство действиями Болтона, занимающегося в администрации вопросами урегулирования ситуации в Венесуэле. Трамп также подверг критике "интервенционистскую позицию" в стратегии своего помощника, противоречащую прежним заявлениям республиканца, согласно которым Соединенные Штаты не должны вмешиваться в дела других стран.

Глава вашингтонской администрации, по сведениям источников издания, в последние дни жаловался своим помощникам, что Болтон хочет втянуть его "в войну" в Венесуэле. Ранее он говорил это в шутку, но сейчас эти слова звучали всерьез, подчеркивает газета.

Недооцененный Мадуро

После предпринятой на прошлой неделе венесуэльской оппозицией попытки переворота в республике политика вашингтонской администрации не изменилась. Однако, отмечает издание, с тех пор американские должностные лица стали более осторожными в своих прогнозах о скором уходе Мадуро со своего поста. Один из дипломатов США охарактеризовал этот вопрос как "долгий путь".

При этом на прошлой неделе, по данным издания, Трамп жаловался, что Болтон и другие его помощники недооценили венесуэльского лидера. Хозяин Белого дома называл Мадуро "крепким орешком" и упрекал своих советников в том, что они "заставили его поверить" в возможность свергнуть главу Боливарианской Республики с помощью лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Американский лидер выражал обеспокоенность тем, что Болтон "загнал его в угол" и вышел за свои рамки.

Однако, подчеркивает The Washington Post, несмотря на критику действий помощника, Болтон остается на своей должности, и американский лидер просил его продолжать уделять особое внимание ситуации в Венесуэле.

По мнению издания, Трамп не собирается направлять войска в Боливарианскую Республику, которая не представляет прямой военной угрозы для Соединенных Штатов. Среди обсуждаемых в вашингтонской администрации вариантов действия по ситуации в Венесуэле источники газеты называют "отправку дополнительных военных ресурсов в регион, увеличение объема помощи соседним странам, таким как Колумбия, а также другие шаги по предоставлению гуманитарной помощи покинувшим родину венесуэльцам". "Более перспективные варианты", отмечает издание, включают отправку кораблей ВМС США к берегам республики в качестве демонстрации силы.

30 апреля в Венесуэле группа военных выступила на стороне Гуайдо, после чего в стране возобновились масштабные антиправительственные акции. В результате манифестаций, сопровождавшихся стычками с силовиками, пострадали несколько сотен человек, были и погибшие. По данным неправительственных организаций, 30 апреля и 1 мая были задержаны не менее 240 участников протестов.