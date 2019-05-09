И.о. премьера Испании покинул саммит ЕС из-за состояния здоровья экс-генсека социалистов

МАДРИД, 9 мая. /ТАСС/. Исполняющий обязанности председателя правительства Испании Педро Санчес решил раньше покинуть неформальный саммит ЕС в румынском Сибиу из-за тяжелого состояния здоровья экс-генсека Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Альфредо Переса Рубалькабы. Об этом сообщили источники в кабмине страны.

В настоящий момент Санчес возглавляет ИСРП. В правительстве страны уточнили, что и.о. премьера "решил перенести свое возвращение в Испанию на более ранний срок" из-за "тревожного состояния" экс-лидера ИСРП.

67-летний Перес Рубалькаба был госпитализирован в среду в Мадриде после того, как перенес инсульт. Его состояние оценивается как тяжелое.

Политик являлся генсеком ИСРП с 2012 по 2014 год. С 2006 по 2011 год он занимал пост министра внутренних дел Испании, с 2010 по 2011 год являлся первым заместителем председателя правительства страны.