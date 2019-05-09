Украинские радикалы потребовали отменить программу ко Дню Победы на канале "Интер"

КИЕВ, 9 мая. /ТАСС/. Несколько десятков украинских радикалов в четверг провели акцию протеста возле офиса компании "Национальные информационные системы", производящей программы для украинского телеканала "Интер". Поводом к ее проведению стала программа концерта "Победа. Одна на всех" и фильм "Ни шагу назад!", посвященная Дню Победы.

Один из координаторов протеста Дмитрий Жмайло назвал телеканал "агентурой Кремля". "Те, кто имеет проукраинскую позицию, должны отказаться посещать рупоры российской пропаганды", - сказал он.

Участники акции оставили телеканалу символическую "черную метку". Они прикрепили на дверях и на фасаде офиса "Интера" наклейки с надписью "выключи российское".

Ранее представители инициативы обратились в Службу безопасности Украины с официальным письмом, требуя принять меры по запрету российского медиа-продукта на "Интере".