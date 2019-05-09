Источник: сроки смены Еврокомиссии могут быть отложены

СИБИУ /Румыния/, 9 мая. /ТАСС/. Сроки смены состава и руководства нынешней Еврокомиссии, мандат которой истекает 31 октября, могут быть отложены на фоне общей политической неопределенности в ЕС. Об этом журналистам сообщил в четверг европейский источник на полях неформального саммита ЕС в румынском Сибиу.

"Нам надо иметь новую Еврокомиссию к 1 ноября. Но в этом случае весь новый состав должен быть утвержден максимум в октябре. То есть все 27 или 28 еврокомиссаров должны будут к этому времени пройти через Европарламент. Таким образом, есть вероятность не успеть, что будет означать, что сроки будут отложены", - пояснил он.

По словам дипломата, камнем преткновения в этом сложном процессе может стать назначение нового председателя Еврокомиссии. "В июне у нас уже должен быть кандидат, если мы хотим успеть завершить процесс к 1 ноября", - добавил он.

Предстоящие выборы в Европарламент (23-26 мая) и смена власти в институтах ЕС является одной из главных тем нынешнего саммита в Сибиу. В этом контексте лидеры обсуждают вероятность созыва экстренного саммита ЕС сразу после выборов в ЕП. Как говорят источники, встреча может состояться 28 мая.

В целом в ЕС царит атмосфера полной непредсказуемости в связи с предстоящими политическими переменами. Она связана главным образом с Великобританией, которая уже объявила, что стране придется участвовать в выборах в Европарламент, так как в остающийся до их проведения период правительство не успеет добиться прохождения сделки о выходе из ЕС через Палату общин. Кроме того, сообществу предстоит сменить руководство всех институтов ЕС при Лондоне, который, оставаясь официально членом ЕС, должен отстраниться от процесса, если действительно собирается покидать сообщество до 31 октября.