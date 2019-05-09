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СМИ: президент Египта и командующий ЛНА обсудили последние события в Ливии

Абдель Фаттах ас-Сиси и Халифа Хафтар встречаются уже во второй раз за менее чем месяц

КАИР, 9 мая. /ТАСС/. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси принял в четверг в Каире командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифу Хафтара для обсуждения последних событий в Ливии. Об этом сообщило информационное издание Al Watan.

Это уже вторая их встреча в египетской столице менее, чем за месяц. Как заявил по итогам переговоров с участием главы Управления общей разведки Египта Аббаса Камеля официальный представитель президентской канцелярии Бассам Рады, ас-Сиси подчеркнул "поддержку Египтом усилий по борьбе с терроризмом и экстремистскими группировками в целях установления безопасности и стабильности в Ливии, а также оценил роль ливийских военных институтов в восстановлении законности в стране".

Кроме того, по его словам, стороны обсудили "усилия Ливии по противодействию иностранному вмешательству во внутренние дела государства, нацеленному на контрабанду оружия и проникновение боевиков и иностранных террористов в Ливию".

Теги
ЕгипетЛивияСиси, Абдель Фаттах, ас-Хафтар, Халифа
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