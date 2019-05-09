Источник: экстренное заседание Совбеза ООН по Сирии состоится 10 мая

ООН, 9 мая. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН соберется в пятницу, 10 мая, на внеочередное заседание по ситуации в Сирии. Об этом ТАСС сообщил источник в организации.

"Заседание пройдет в пятницу утром, - сказал собеседник агентства. - СБ заслушает доклад о ситуации от представителя управления ООН по гуманитарным вопросам". Заседание намечено на 17:00 мск.

Запрос на его проведение в Совбез направили Бельгия, Германия и Кувейт. Инициаторы созыва заседания намерены поднять тему гуманитарной ситуации в Идлибе. В последние дни обеспокоенность в связи с обстановкой в этом регионе высказали президент Франции Эмманюэль Макрон, представитель Министерства иностранных дел ФРГ Кристофер Бургер, а также министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант.

4 мая руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин сообщил журналистам, что отряды боевиков на юге Идлибской зоны деэскалации концентрируются под командованием группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (прежнее название запрещенной в РФ группировки "Джебхат ан-Нусра") и что не исключается их наступление на город Хама, столицу одноименной провинции. 6 мая Купчишин информировал, что боевики дважды за день обстреляли российскую авиабазу Хмеймим, оба раза огонь велся из района населенного пункта Завия, находящегося в Идлибской зоне деэскалации. 6 мая сирийское государственное агентство SANA сообщило, что артиллерия и авиация страны нанесли удары по базам обстреливающих Хаму боевиков.