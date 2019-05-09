СМИ: бывший охранник президента Бразилии возглавит разведку страны

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 9 мая. /ТАСС/. Сотрудник Федеральной полиции Бразилии Алешандре Рамажень Родригес, обеспечивавший охрану Жаира Болсонару после его избрания президентом страны в конце прошлого года, будет назначен на должность директора Национального разведывательного агентства (ABIN). Об этом сообщила в четверг газета Folha de S.Paulo со ссылкой на главу кабинета госбезопасности генерала Аугусту Элену.

Родригес станет первым с 2007 года руководителем разведслужбы, который не является выходцем из ABIN. "Данное назначение преследует цель несколько изменить подходы к организации системы разведки", - приводит газета слова Элену.

Как пояснил генерал, это кадровая перестановка является личным решением главы государства. По мнению аналитиков интернет-издания Antagonista, такое кадровое решение может свидетельствовать о растущем недоверии Болсонару к разведсообществу.