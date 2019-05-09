Эрдоган: Турция скоро выполнит оставшиеся критерии для введения безвизового режима с ЕС

АНКАРА, 9 мая. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган пообещал, что в ближайшее время его страна выполнит оставшиеся шесть критериев для введения безвизового режима с Европейским союзом. Об этом сообщает в четверг агентство Anadolu.

"Без полноправного участия Турции Европейский союз обречен на провал усилий по обеспечению заявленных им ценностей. Евросоюз нуждается в Турции сильнее, чем она в нем. Турция выполнила 66 критериев из 72, которые были выдвинуты Евросоюзом в качестве условия для введения безвизового режима. В кратчайшие сроки будут предприняты шаги по выполнению оставшихся шести критериев. Таким образом Анкара продемонстрирует значимость данного вопроса для Турции", - приводит слова турецкого лидера агентство.

Переговорный процесс о приеме Турции в ЕС начался 3 октября 2005 года. Чтобы вступить в союз, Турция должна успешно завершить переговоры с Еврокомиссией по 33 из 35 переговорных пунктов (два не требуют согласования). После этого государства-члены должны единогласно проголосовать за предоставление Турции членства в ЕС.

6 июля 2017 года Европарламент принял резолюцию, призывающую страны Евросоюза и Еврокомиссию приостановить переговоры о вступлении Турции в ЕС до тех пор, пока турецкие власти не внесут поправки в конституционную реформу. В апреле 2017 года прошел референдум по турецкой конституционной реформе, в результате чего были значительно расширены президентские полномочия.