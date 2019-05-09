Меркель заявила, что ЕС делает ставку на дипломатическое решение конфликта вокруг Ирана

СИБИУ /Румыния/, 9 мая. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила в четверг по итогам неформального саммита Европейского союза, что ЕС делает ставку на дипломатическое решение конфликта вокруг ядерной программы Ирана.

"Мы также обсудили этот вопрос и наши совместные действия", - сказала она. "У нас есть тут разногласия с США", - признала Меркель.

По ее словам, "важно, чтобы Европа придерживалась единой позиции" в создавшейся ситуации. "Мы делаем ставку не на деэскалацию, а на дипломатическое решение", - указала Меркель. В то же время она отметила, что "Иран должен осознавать, что он делает".

Президент Ирана Хасан Роухани в среду заявил, что Тегеран принял решение прекратить выполнять обязательства по двум пунктам СВПД по иранской ядерной программе. Они касаются остановки на 60 суток продаж имеющегося у Ирана обогащенного урана и тяжелой воды в другие страны. По словам Роухани, право на это дают Тегерану статьи 26 и 36 ядерного соглашения. Кроме того, Иран ожидает, что в течение 60 дней другие участники сделки примут меры для ее сохранения и выполнения обязательств.

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из СВПД, а в ноябре были восстановлены антииранские санкции, включающие запрет на закупку нефти. Сделка была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совбеза ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС.