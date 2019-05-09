Бывшего аналитика американских спецслужб обвинили в разглашении секретных данных

ВАШИНГТОН, 9 мая. /ТАСС/. Бывший аналитик американских спецслужб Дэниэл Эверетт Хейл обвинен в передаче журналисту засекреченных данных, имеющих отношение к национальной безопасности США. Об этом сообщило в четверг Министерство юстиции США.

По его данным, мужчина работал в качестве подрядчика Национального агентства геопространственной разведки США с декабря 2013 по август 2014 года и в связи с этим имел доступ к секретной информации. Согласно предъявленным обвинениям, Хейл распечатал с помощью рабочего компьютера 36 документов, 23 из которых никак не были связаны с его непосредственной деятельностью. 17 документов он передал журналисту, имя которого не разглашается. Отмечается лишь, что репортер работал в онлайн-издании, которое впоследствии опубликовало эти документы полностью или частями. 11 из них имели маркировку "совершенно секретно" или "секретно".

Хейл обвиняется в получении информации, связанной с национальной обороной, хранении и передаче информации, связанной с национальной обороной, способствовании распространению информации, связанной с национальной обороной, раскрытии секретной разведывательной информации и краже государственной собственности. Каждый из этих пунктов обвинения предусматривает максимально до 10 лет лишения свободы.