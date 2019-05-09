WSJ: США создали высокоточную ракету, способную поражать цель лезвиями

НЬЮ-ЙОРК, 9 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты разработали специальную высокоточную ракету R9X, которая может поражать цель выбрасывающимися лезвиями. Об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal со ссылкой на бывших и нынешних представителей администрации США.

Эта засекреченная система, являющаяся модификацией ракеты Hellfire, не имеет взрывающейся боеголовки. Основной урон цели боеприпас наносит, обрушиваясь на нее массой более 45 кг. Ущерб также причиняют шесть лезвий, которые выбрасываются из корпуса за несколько секунд до столкновения.

Как отметила газета, ракета длиной около 1,5 м "используется нечасто и только при возникновении особых обстоятельств", например при нанесении ударов по влиятельным членам террористических группировок. Ее разработка началась в 2011 году и один из прототипов предполагалось использовать для ликвидации лидера группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) Усамы бен Ладена.

По данным газеты, ракета была применена по крайней мере два раза: в феврале 2017 года ЦРУ применило эту ракету в Идлибе, а в январе 2019 года американские военные использовали ее при ликвидации террориста, причастного к подрыву американского эсминца Cole в Йемене в 2000 году.