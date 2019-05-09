СМИ: в манифестации профсоюзов в Париже принимают участие 30 тыс. человек

ПАРИЖ, 9 мая. /ТАСС/. По меньшей мере 30 тыс. человек принимают участие в манифестации, организованной французскими профсоюзами в Париже. Об этом в четверг сообщил телеканал BFM со ссылкой на данные Всеобщей конфедерации труда.

Как подчеркивается, акция протеста проводится в связи с намерением правительства провести реформу государственной службы, в рамках которой предлагается перевести на контрактную основу часть рабочих мест. Однако профсоюзы опасаются, что в итоге это приведет к сокращению госслужащих, ухудшению условий труда и качества услуг.

Столкновений с полицией и нарушений в настоящий момент на улицах Парижа не отмечается.