Макрон высказался за выдвижение на посты в ЕС наиболее компетентных политиков

СИБИУ /Румыния/, 9 мая. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что основные посты в ЕС должны занимать наиболее сильные и компетентные политики. Соответствующее заявление он сделал в четверг по итогам неформального саммита ЕС в румынском Сибиу.

"Выборы не должны превращаться в поиск компромиссных фигур, - отметил он. - Нам нужны наиболее сильные кандидаты на посты в руководстве ЕС". При этом Макрон уклонился от ответа на вопрос по поводу возможной кандидатуры главного переговорщика ЕС по Brexit Мишеля Барнье на пост председателя Еврокомиссии (ЕК). "Пока рано говорить о конкретных фигурах, впереди у нас целый процесс с участием 27 стран", - подчеркнул он.

Вместе с тем, отвечая на другой вопрос, он констатировал, что ведущий кандидат на пост главы ЕК, представитель консервативной Европейской народной партии Манфред Вебер "не пользуется полной поддержкой". В частности, эта кандидатура вызывает критику со стороны главы правительства Греции Алексиса Ципраса.