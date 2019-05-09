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Трамп заявил, что не собирается называть Россию врагом и хочет поладить с ней

Президент США также отметил, что хочет наладить отношения с Китаем
Президент США Дональд Трамп EPA-EFE/SHAWN THEW
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Президент США Дональд Трамп
© EPA-EFE/SHAWN THEW

ВАШИНГТОН, 9 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что не собирается называть Россию врагом и хочет наладить отношения с ней и с Китаем.

"Германия платит России ежемесячно миллиарды долларов за трубопровод, и, как предполагается, мы должны защищать Германию от России. Таким образом, Германия дает [деньги] так называемому врагу... Я не хочу ее [Россию] называть врагом, я хочу поладить с Россией, сейчас хочу поладить и с Китаем, потому что я умный. Глупые люди не хотят [ни с кем] ладить", - отметил президент, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

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