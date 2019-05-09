Китай выразил протест США из-за доклада Пентагона

ПЕКИН, 9 мая. /ТАСС/. Министерство обороны Китая выразило решительный протест и сделало строгое представление США в связи с публикацией Пентагоном доклада о военном потенциале КНР. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении ведомства.

"В опубликованном Пентагоном докладе не принимаются во внимание факты, смешивается правда с ложью, искажаются факты и делаются неприемлемые комментарии в адрес оборонной политики КНР. В связи с этим вооруженные силы Китая выражают решительный протест и делают строгое представление американской стороне", - говорится в заявлении Минобороны.

По словам ведомства, "Китай придерживается мирной оборонной политики, выступает за мир во всем мире, глобальное развитие и защиту мирового порядка". "Это очевидно, что вооруженные силы Китая привержены принципам обеспечения международной общественной безопасности", - подчеркивается в документе.

"На протяжении многих лет США публиковали доклад [о военном потенциале КНР], который подрывает атмосферу взаимного доверия между двумя странами", - сказано в публикации. "Мы требуем от США объективного и рационального подхода к оборонной политике Китая, прекращения публикации подобных докладов и обеспечения стабильных отношений между вооруженными силами двух стран", - говорится в заявлении ведомства.

3 мая Пентагон опубликовал ежегодный доклад о военном потенциале КНР объемом 136 страниц. В документе сказано, что Китай может начать строительство новых военных баз за рубежом для обеспечения безопасности своих экономических проектов, как например инициатива "Один пояс - один путь". Согласно докладу, "лидеры Китая используют растущий экономический, дипломатический и военный престиж страны для установления регионального превосходства и расширения международного влияния страны".