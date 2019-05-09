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Политический кризис в Венесуэле

Гуайдо призвал народ Венесуэлы выйти на митинги в субботу

Лидер венесуэльской оппозиции заявил, что власти пытаются провести "демонтаж национального парламента"

КАРАКАС, 9 мая. /ТАСС/. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал граждан Боливарианской Республики выйти на акции протеста в субботу, 11 мая. Соответствующее заявление он сделал в четверг во время пресс-конференции в Каракасе.

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"Страх не заставит нас покинуть улицы. В субботу мы возвращаемся на митинги по всей стране. Не только для того, чтобы защитить парламент, но и ради защиты граждан", - сказал Гуайдо, чьи слова в Twitter приводит венесуэльский журналист Габриэль Бастидас.

Оппозиционер выступил с утверждением, что власти пытаются провести "демонтаж национального парламента". "Но каждая атака режима делает венесуэльский народ сильнее", - подчеркнул он.

В среду венесуэльский парламент, контролируемый противниками президента Николаса Мадуро, сообщил о задержании своего первого вице-спикера Эдгара Самбрано. Гуайдо допустил возможность похищения вице-спикера спецслужбами страны.

Во вторник Конституционная ассамблея Боливарианской Республики приняла решение лишить неприкосновенности семерых оппозиционных депутатов Национальной ассамблеи Венесуэлы. Ранее Верховный суд страны разрешил предъявить им обвинения в "измене родине, преступном сговоре, мятеже, узурпации полномочий, призыве к мятежу, несоблюдении законов и разжигании ненависти" за причастность к антиправительственным выступлениям 30 апреля.

30 апреля на стороне Гуайдо выступила группа военных, после чего в стране возобновились масштабные акции протеста. Во время манифестаций, сопровождавшихся стычками с силовиками, пострадали несколько сотен человек, пятеро погибли. По данным неправительственных организаций, за два дня были задержаны не менее 240 участников протестов.

Теги
ВенесуэлаПолитический кризис в ВенесуэлеГуайдо, Хуан
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