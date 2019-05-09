Адвокаты экс-советника Трампа требуют доступа к полной версии доклада Мюллера

НЬЮ-ЙОРК, 9 мая. /ТАСС/. Адвокаты, представляющие интересы бывшего советника президента США Дональда Трампа Роджера Стоуна, запросили доступ к полному варианту доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, на протяжении двух лет расследовавшего предположения о приписываемом России вмешательстве в выборы в США в 2016 году.

Как сообщило в четверг агентство Bloomberg, адвокаты Стоуна считают что в полной версии доклада содержится информация, необходимая им для подготовки к процессу над Стоуном, назначенному на ноябрь. Окружной судья Эми Берман Джексон, по данным агентства, потребовала предоставить ей эти части доклада к 13 мая.

Стоун занимал пост советника Трампа в период предвыборной кампании 2016 года. Сотрудники спецпрокурора Роберта Мюллера обвинили его в том, что он пытался получить у организации WikiLeaks якобы похищенные хакерами материалы, которые могли нанести ущерб сопернице Трампа на выборах - кандидату Демократической партии Хиллари Клинтон.

24 марта министр юстиции, генеральный прокурор США Уильям Барр направил руководству профильных комитетов Сената и Палаты представителей Конгресса США основные заключения расследования Мюллера о приписываемом России вмешательстве в президентские выборы, а 18 апреля Министерство юстиции США опубликовало текст доклада спецпрокурора, из которого были вычеркнуты конфиденциальные сведения, касающиеся сформированного Мюллером жюри присяжных, данные о источниках и методах получения информации при расследовании, а также данные, публикация которых может нанести ущерб продолжающимся расследованиям и личная информация третьих лиц, не имеющих прямого отношения к расследованию.

Сразу после публикации отредактированной версии доклада конгрессмены-демократы настойчиво требовали предоставить им полную версию документа, однако в минувшую среду Трамп принял решение не предоставлять ее Конгрессу. В этом документе спецпрокурор утверждал, что Россия пыталась оказывать воздействие на ход президентской избирательной кампании в США в 2016 году, но при этом признал, что расследование не выявило сговора Трампа с Россией. Президент и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами РФ в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.