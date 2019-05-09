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Трамп заявил, что сдерживает воинствующий нрав своего помощника Болтона

При этом президент США отметил, что ему нравится его помощник

ВАШИНГТОН, 9 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что только он может сдерживать нрав своего помощника по национальной безопасности Джона Болтона, который давно и прочно пользуется репутацией "ястреба".

В Белом доме журналисты попросили президента США прокомментировать сведения о том, что тот недоволен разработанной своим советником стратегией США по Венесуэле. "У него жесткая позиция по этой ситуации, но это нормально. Честно говоря, я сдерживаю [нрав] Джона, что довольно удивительно", - отметил Трамп.

"Я единственный, кто его сдерживает. Это нормально. Мои [помощники] придерживаются разных взглядов. У меня есть Джон Болтон, а также другие люди, которые немного более миролюбивые, чем он. Мне нравится Джон",- подчеркнул президент.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что глава вашингтонской администрации жаловался своим помощникам на то, что Болтон хочет втянуть его "в войну" в Венесуэле.

Теги
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