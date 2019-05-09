Трамп заявил, что удивлен вызовом его сына на слушания в комитет Конгресса США

ВАШИНГТОН, 9 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп признался в четверг, что очень удивлен решением спецкомитета по разведке контролируемого республиканцами Сената Конгресса вызвать его сына на слушания, посвященные расследованию приписываемого России вмешательства в американские выборы 2016 года.

"Признаться честно, я очень удивлен", - подчеркнул Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме. Он вновь заявил, что спецпрокурор США Роберт Мюллер не нашел доказательств связи его предвыборного штаба с Россией. Президент назвал своего сына Дональда Трампа - младшего "хорошим человеком", но не стал отвечать на вопрос, стоит ли тому оспаривать вызов на слушания.

Как напомнил Трамп, несколько недель назад сенатор Ричард Берр (республиканец от штата Северная Каролина) заявил, что возглавляемый законодателем спецкомитет в рамках расследования, продолжавшегося около двух лет, не нашел никаких свидетельств сговора между предвыборным штабом президента США и РФ. "В связи с этим я очень удивлен", - повторил глава вашингтонской администрации.

В декабре 2017 года сын президента уже выступал на закрытых слушаниях спецкомитетов по разведке обеих палат Конгресса в рамках проводимых ими расследований приписываемого России вмешательства в выборы 2016 года. "Мой сын выступал [перед законодателями] несколько часов подряд", - подчеркнул глава Белого дома.

Старший демократ спецкомитета по разведке Сената Марк Уорнер (демократ от штата Вирджиния) в четверг отказался комментировать информацию о вызове на слушания сына президента. При этом он подчеркнул, что комитет оставляет за собой право повторно вызывать ранее уже выступавших, чтобы те ответили на дополнительные вопросы, или для "устранения несоответствий". С января 2017 года комитет проводит свое собственное расследование приписываемого РФ вмешательства в выборы. Берр ранее заявил, что разбирательство завершится в ближайшие месяцы.

Минюст США 18 апреля обнародовал итоговый доклад Мюллера. Спецпрокурор утверждает, что Россия пыталась оказывать воздействие на ход президентской избирательной кампании в США в 2016 году. При этом Мюллер признал, что расследование не выявило сговора Трампа с Россией. Президент и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами РФ в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.