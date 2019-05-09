США приветствуют вынесение приговора обвиняемым по делу о госперевороте в Черногории

ВАШИНГТОН, 10 мая. /ТАСС/. США считают, что вынесение приговора по так называемому делу о попытке госпереворота 16 октября 2016 года в Черногории "является победой верховенства закона". Об этом говорится в заявлении Госдепартамента, распространенном в четверг.

Американское внешнеполитическое ведомство охарактеризовало октябрьские события 2016 года как попытку "подорвать суверенитет независимой европейской страны", произошедшую "в день парламентских выборов", и приписало России поддержку произошедших в Черногории беспорядков. В Госдепартаменте отметили, что после этого "Черногория предприняла важные шаги для интеграции в трансатлантическую семью, в частности в НАТО в июне 2017 года".

По делу о так называемом госперевороте 16 октября 2016 года в Черногории проходили 14 человек, в том числе лидеры оппозиционного "Демократического фронта" Мандич и Кнежевич, генерал Дикич, а также двое граждан России. Всего были задержаны 20 человек, большинство из которых пошли на сделку со следствием, получив от трех до пяти месяцев тюрьмы. В рамках расследования Черногория обвинила двух граждан РФ - Эдуарда Шишмакова (Широкова) и Владимира Попова - в финансировании попытки переворота, а также в планировании убийства "путем подстрекательства" занимавшего тогда пост премьера страны Мило Джукановича.

В МИД РФ отвергли обвинения в адрес России в причастности к организации государственного переворота в Черногории, в ведомстве назвали подобные обвинения голословными и абсурдными.