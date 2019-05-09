CNN: в США 11 демократов полностью выполнили условия участия в теледебатах

НЬЮ-ЙОРК, 10 мая. /ТАСС/. Условия для участия в первых общенациональных теледебатах в июне этого года к настоящему времени полностью выполнили 11 претендентов на выдвижение кандидатом от Демократической партии на пост президента США. Об этом сообщила в четверг телекомпания CNN.

Она напомнила, что еще в феврале Национальный комитет Демократической партии США выдвинул два условия для допуска к теледебатам: претенденты должны собрать пожертвования как минимум от 65 тыс. избирателей по меньшей мере из 20 штатов или по итогам трех опросов получить хотя бы 1% поддержки.

По данным CNN, сейчас оба эти условия выполнили сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, соперничавший с Хиллари Клинтон за выдвижение кандидатом от Демократической партии на президентских выборах 2016 года, экс-вице-президент США Джо Байден, бывший мэр города Сан-Антонио (штат Техас) Джулиан Кастро, занимавший пост министра жилищного строительства и городского развития в администрации Барака Обамы, мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж, член Палаты представителей Конгресса США от штата Гавайи Тулси Габбард, сенатор от штата Калифорния Камала Харрис, сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, сенатор от штата Миннесота Эми Клобушар, сенатор от штата Нью-Джерси Кори Букер, бизнесмен Эндрю Янг и бывший конгрессмен от штата Техас Бето О'Рурк.

Еще восемь претендентов, в том числе экс-конгрессмен от штата Мэриленд Джон Дилени и сенатор от штата Нью-Йорк Кирстен Джиллибранд, выполнили только одно условие: заручились поддержкой около 1% избирателей.

О теледебатах

Национальный комитет Демократической партии США намерен провести в общей сложности 12 теледебатов претендентов, причем шесть из них состоятся еще до конца нынешнего года, а еще шесть - в период с января по апрель 2020 года. При этом решено отказаться от практики, применявшейся в предвыборной кампании 2016 года, когда всех претендентов разделили по степени популярности на две группы, и теледебаты группы лидеров собирали большую аудиторию, в то время как дебаты аутсайдеров проходили незамеченными. Теперь участников предстоящих дебатов будет определять жребий.

Первые теледебаты пройдут 26-27 июня в Майами (штат Флорида), вторые - в Детройте (штат Мичиган) 30-31 июля.

Старт предвыборной кампании будет дан в феврале 2020 года, когда в штатах Айова и Нью-Гэмпшир состоятся первые собрания партийных активистов и первичные выборы, на которых будут избирать делегатов на национальные съезды демократов и республиканцев. Национальный съезд Демократической партии пройдет 13-16 июля 2020 года в Милуоки (штат Висконсин), где будет названо имя соперника Трампа в борьбе за пост президента. Республиканцы проведут свой съезд с 24 по 27 августа 2020 года в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).

59-е выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года.