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США одобрили продажу Катару 24 вертолетов AH-64E Apache на сумму $3 млрд

В Минобороны США заявили, что сделка "не изменит базовый военный баланс в регионе"

ВАШИНГТОН, 10 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты приняли решение поставить Катару 24 модернизированных ударных вертолета AH-64E Apache, а также боеприпасов и запчастей к ним на общую сумму $3 млрд. Об этом объявило в четверг управление Министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности.

"Вертолеты обеспечат долгосрочный оборонительный и наступательный потенциал Катара, а также улучшат защиту ключевой газовой и нефтяной инфраструктуры", - сообщило ведомство. В заявлении также подчеркивается, что данная сделка "не изменит базовый военный баланс в регионе".

С точки зрения американского военного ведомства, выполнение контракта отвечает интересам "внешней политики и национальной безопасности США". Закон обязывает Минобороны США уведомлять Конгресс о планах продажи оружия или военного снаряжения другим странам. У Конгресса есть 30 дней, чтобы блокировать сделку, но это происходит крайне редко.

AH-64E является усовершенствованной версией AH-64D. Он оснащен новой улучшенной трансмиссией и системой винтов из композиционных материалов, которые обеспечивают увеличение максимальной скорости на 46 км/ч. Также AH-64E оснащен усовершенствованным бортовым радиоэлектронным оборудованием с открытой архитектурой и системой управления беспилотным летательным аппаратом из кабины экипажа.

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