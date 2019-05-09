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В США гражданину Китая предъявили обвинения в хакерских атаках 2015 года

Как отметили в Министерстве юстиции США, обвиняемый Ван Фуцзе вместе с подельниками совершил хакерские атаки на Anthem и еще три компании

ТАСС, 10 мая. /ТАСС/. Большое жюри присяжных в США предъявило обвинения гражданину Китая в серии хакерских атак на американскую компанию Anthem и ряд других организаций в 2015 году. Об этом сообщает в четверг Министерство юстиции США.

По его данным, обвиняемый 32-летний Ван Фуцзе вместе с подельниками совершил хакерские атаки на Anthem и еще три компании, названия которых не приводятся.

В феврале 2015 года медицинская страховая компания Anthem подверглась взлому, в результате чего злоумышленники получили доступ к базе данных примерно 80 млн человек - клиентов, а также сотрудников фирмы.

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