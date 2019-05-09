Ким Чен Ын руководил учениями армии КНДР 9 мая

ТАСС, 10 мая. Лидер КНДР Ким Чен Ын руководил учениями, проведенными Корейской народной армией (КНА) 9 мая. Об этом сообщило в пятницу агентство ЦТАК.

"Товарищ Ким Чен Ын 9 мая руководил учениями оборонительных частей КНА на переднем и западном участках фронта по нанесению огневого удара", - говорится в сообщении агентства.

Южнокорейские военные сообщили в четверг, что КНДР осуществила запуск двух ракет малой дальности в сторону Японского моря. Дальность полета первой ракеты составила 420 км, а второй - 270 км. Отмечалось, что пуск был осуществлен из провинции Пхёнан-Пукто. Новый запуск произведен Пхеньяном всего через несколько дней после предыдущего испытания им ракет малой дальности.