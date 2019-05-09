Трюдо и Трамп обсудили задержание канадских граждан в Китае и пошлины на металлы

ОТТАВА, 10 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудил по телефону с президентом США Дональдом Трампом задержание двух канадских граждан в Китае и торговые вопросы двух стран. Об этом в четверг сообщила пресс-служба главы канадского правительства.

"Лидеры обсудили отношения [Канады и США] с Китаем, в том числе незаконное задержание двух канадских граждан в КНР и продолжающиеся усилия Канады по их освобождению", - говорится в заявлении.

Кроме того, Трюдо и Трамп поговорили о канадско-американских торговых отношениях, в том числе обсудили ситуацию с тарифами на металлы. "Премьер-министр поднял вопрос о пошлинах на алюминий и сталь и подчеркнул важность их отмены", - добавили в пресс-службе. Также лидеры Канады и США затронули тему предстоящей ратификации нового Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли.

В начале декабря 2018 года между Оттавой и Пекином возникли дипломатические трения, связанные с задержанием в Ванкувере 1 декабря финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу, которую 11 декабря суд выпустил под залог. Позже власти КНР задержали двух граждан Канады, которых обвинили в совершении действий, представляющих угрозу национальной безопасности Китая.