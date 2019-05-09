СМИ: лишенные неприкосновенности депутаты Венесуэлы скрываются в посольствах

КАРАКАС, 10 мая. /ТАСС/. Трое депутатов Национальной ассамблеи Венесуэлы (однопалатного парламента), которые ранее были лишены неприкосновенности, в четверг попросили политического убежища в посольствах, находящихся в Каракасе. Об этом сообщило агентство EFE.

По его данным, депутаты Марианеле Магалланес Лопес и Америко де Грациа находятся в посольстве Италии, а Ричард Бланко Дельгадо - в посольстве Аргентины. Отмечается, что все парламентарии приняли такое решение, поскольку опасаются за свои жизни.

В среду венесуэльский парламент, контролируемый противниками президента Николаса Мадуро, сообщил о задержании своего первого вице-спикера Эдгара Самбрано. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо допустил возможность похищения вице-спикера спецслужбами страны.

Во вторник Конституционная ассамблея республики приняла решение лишить неприкосновенности семерых оппозиционных депутатов Национальной ассамблеи Венесуэлы. Ранее Верховный суд страны разрешил предъявить им обвинения в "измене родине, преступном сговоре, мятеже, узурпации полномочий, призыве к мятежу, несоблюдении законов и разжигании ненависти" за причастность к антиправительственным выступлениям 30 апреля.