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Премьер Иордании произвел перестановки в кабинете министров

Омар Раззаз назначил новых министров внутренних дел, планирования и международного сотрудничества, здравоохранения и труда

ТАСС, 10 мая. Премьер-министр Иордании Омар Раззаз в четверг произвел перестановки в кабинете министров. Об этом сообщило Agence France-Presse.

По его данным, премьер назначил новых министров внутренних дел, планирования и международного сотрудничества, труда, здравоохранения, а также трех госминистров: по экономическим вопросам, при канцелярии премьер-министра и по развитию институциональной эффективности. При этом ключевые главы ведомств, включая руководителей министерства финансов, министерства иностранных дел и по делам экспатриантов, остались на своих местах.

Иорданское агентство Petra в среду сообщило, что Раззаз попросил ряд министров подать в отставку.

Теги
ИорданияРаззаз, Омар
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