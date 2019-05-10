{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация на Корейском полуострове

Япония и США координируют свои позиции в связи с пусками ракет в КНДР

Генсек японского кабмина Ёсихидэ Суга сообщил также, что Токио продолжает стремиться к проведению встречи лидеров Японии и КНДР на высшем уровне

ТОКИО, 10 мая. /ТАСС/. Япония и США намерены тесно координировать свои позиции в связи с возобновлением в КНДР пусков боевых ракет. Как сообщило в пятницу информационное агентство Kyodo, об этом заявил в Вашингтоне генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсихидэ Суга после встречи с государственным секретарем Соединенных Штатов Майклом Помпео.

"Мы договорились совместно анализировать информацию по этим пускам, - сказал он. - Мы будем тесно сотрудничать на различных уровнях".

В то же время генсек кабинета подтвердил, что Токио продолжает стремиться к проведению встречи лидеров Японии и КНДР на высшем уровне без выдвижения предварительных условий.

Ранее вопрос о пусках ракет в КНДР Ёсихидэ Суга обсудил в Вашингтоне с и.о. министра обороны США Патриком Шанаханом.

Теги
ЯпонияСШАКНДРСитуация на Корейском полуостровеПомпео, Майкл (Майк)Шанахан, Патрик
Политический кризис в Венесуэле
Помпео призвал освободить первого вице-спикера парламента Венесуэлы
Госсекретарь США назвал задержание Эдгара Самбрано еще одним примером репрессий со стороны режима Николаса Мадуро
Читать полностью