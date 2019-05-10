WSJ: Джулиани хочет убедить Зеленского провести расследование в интересах Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 10 мая. /ТАСС/. Адвокат президента США Рудольф Джулиани намерен посетить Киев, чтобы убедить новые украинские власти провести расследование, результаты которого могли бы быть полезны американскому лидеру Дональду Трампу. Об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal.

По ее данным, Джулиани может "в ближайшие дни" отправиться в Киев для встречи с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским. Газета утверждает, что Джулиани намерен убедить его провести расследование, которое, по мнению сторонников Белого дома, "может раскрыть информацию по двум вопросам, представляющим большой интерес для Трампа". Один из них касается расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера относительно приписываемого России вмешательства в американские выборы 2016 года. Другой относится к предполагаемым связям сына вице-президента США Джозефа Байдена с газовой компанией, принадлежащей неназванному украинскому олигарху.

Издание подчеркивает, что среди основных целей, которые преследуют союзники Трампа в попытке подтолкнуть новую власть в Киеве к проведению расследований, - намерение дискредитировать расследование Мюллера, в том числе дело, в рамках которого был приговорен к 7,5 года тюрьмы экс-руководитель предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт. Также в их интересах, по мнению газеты, нанести урон репутации Байдена, который считается одним из фаворитов предвыборной гонки среди представителей Демократической партии.

В апреле этого года Джулиани заявлял, что сотрудники предвыборного штаба экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, которая была кандидатом от демократов на выборах президента США в 2016 году, поддерживали контакты с представителями Украины. "Украина проводит расследование в отношении кампании Клинтон за связи с Украиной, - сказал тогда адвокат в эфире телеканала CNN. - Ни одна американская газета не пишет об этом". Джулиани при этом не пояснил, о каком именно расследовании идет речь.

В январе 2019 года украинский политик Виктор Медведчук заявил, что суд в Киеве признал противоправными действия директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника и депутата Верховной рады Сергея Лещенко по распространению информации о наличии в списках так называемой черной бухгалтерии Партии регионов Пола Манафорта. Как отметил тогда Медведчук, некоторые украинские политики и должностные лица были заинтересованы в победе Клинтон на президентских выборах 2016 года.