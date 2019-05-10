Япония заявила КНДР протест в связи с пусками баллистических ракет

Токио, 10 мая. /ТАСС/. Правительство Японии заявило Пхеньяну официальный протест в связи с произведенными в четверг в КНДР пусками баллистических ракет. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции в Токио заместитель генерального секретаря кабинета министров Котаро Ногами.

"Мы выразили Северной Корее самый решительный протест, - сказал он. - Соответствующее заявление было передано через посольство Японии в Пекине".

Ранее в пятницу на пресс-конференции в Токио министр обороны Такэси Ивая заявил, что КНДР 9 мая произвела пуски баллистических ракет малой дальности в нарушение прямого запрета со стороны Совета безопасности ООН.

Южнокорейские военные власти, со своей стороны, сообщили в четверг, что КНДР осуществила запуск двух ракет малой дальности в сторону Японского моря. Дальность полета первой ракеты составила 420 км, второй - 270 км. Отмечалось, что пуск был осуществлен из провинции Пхёнан-Пукто в сторону Японского моря.

Новый запуск произведен Пхеньяном всего через несколько дней после предыдущих учений с применением реактивных систем залпового огня (РСЗО) и испытания нового типа тактической ракеты.