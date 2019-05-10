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Ситуация на Корейском полуострове

МИД Китая не располагает данными о том, что запущенные КНДР ракеты были баллистическими

В Минобороны Японии при этом утверждают, что это были именно баллистические ракеты

ПЕКИН, 10 мая. /ТАСС/. Китай не располагает сведениями о том, что запущенные КНДР ракеты были баллистическими. Об этом в пятницу на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

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"У нас нет данных о типе и характеристиках [ракет], запущенных КНДР. Мы также не располагаем данными о том, что они были баллистическими", - сказал дипломат.

Он также отметил, что снижение напряженности на Корейском полуострове было достигнуто путем "очень тяжелых усилий". "Мы надеемся, что все стороны будут придерживаться политических договоренностей в области ядерного разоружения и будут прилагать усилия для достижения позитивного результата", - отметил представитель внешнеполитического ведомства КНР.

В четверг южнокорейские военные сообщили, что КНДР осуществила запуск двух ракет малой дальности в сторону Японского моря. Дальность полета первой ракеты составила 420 км, второй - 270 км. Отмечалось, что пуск был осуществлен из провинции Пхёнан-Пукто в сторону Японского моря. Как заявил министр обороны Японии Такэси Ивая, КНДР провела пуски именно баллистических ракет в нарушение запрета со стороны Совета Безопасности ООН.

Новый запуск произведен Пхеньяном всего через несколько дней после предыдущих учений с применением реактивных систем залпового огня и испытания нового типа тактической ракеты.

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