В Литве завершается досрочное голосование на выборах президента и двух референдумах

ВИЛЬНЮС, 10 мая. /ТАСС/. Досрочное голосование в самоуправлениях и на специальных почтовых пунктах в больницах, воинских частях, пенитенциарных учреждениях и учреждениях опеки на президентских выборах и проводящихся одновременно референдумах о двойном гражданстве и численном составе Сейма (парламента) завершается в пятницу в Литве. Об этом сообщила Главная избирательная комиссия республики.

"Продолжавшееся не два дня, как ранее, а для удобства граждан пять дней досрочное голосование по этим формам завершается", - отметила комиссия.

Главизбирком также напомнил, что в пятницу и субботу по заранее поданным заявлениям организуется голосование на дому для тех, кто по состоянию здоровья не может прийти на избирательные участки в воскресенье - в основной день голосования.

По данным комиссии, досрочно уже проголосовали около 136 тыс. человек, или более 5,5% избирателей. Ранее председатель Главизбиркома Лаура Матьёшайтите выступила с прогнозом явки на досрочном этапе. По ее мнению, активность голосующих может составить 10%. На последних по времени выборах, когда в Литве в марте голосовали за кандидатов в депутаты органов местной власти и напрямую избирали мэров административных единиц, досрочная активность составила 6,25%.

На пост главы государства претендуют девять кандидатов. По мнению экспертов и согласно данным социологических опросов, фаворитами президентской гонки являются 54-летний экономист Гитанас Науседа, 43-летняя экс-министр финансов Ингрида Шимоните и 48-летний премьер-министр Саулюс Сквернялис. Нынешний президент Литвы Даля Грибаускайте находится на посту второй срок и на третий претендовать не может.

Глава Литовской Республики избирается прямым тайным голосованием граждан сроком на пять лет. Для кандидатов существует возрастной ценз - 40 лет, а также требования быть гражданином Литвы по происхождению и проживать в стране не менее трех последних лет.