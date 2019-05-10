Токио рассчитывает выйти на новый уровень отношений с Москвой

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Япония стремится вывести отношения с Россией на новый уровень, заявил в пятницу глава японского МИД Таро Коно на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

"Сегодня я хочу обстоятельно поговорить с вами, господин Лавров, стремясь разрешить территориальный вопрос, который долгое время остается неразрешенным, и заключить мирный договор, при этом развивая двусторонние связи по широкому спектру направлений. Тем самым выстроить японо-российские отношения нового уровня", - сказал он.