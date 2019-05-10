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СМИ: в результате взрывов в Афганистане погибли девять человек

По данным агентства "Синьхуа", среди погибших четверо детей

ТАСС, 10 мая. Девять мирных жителей погибли, столько же получили ранения за минувшие сутки в результате двух взрывов, прогремевших в Афганистане. Об этом сообщило в пятницу агентство "Синьхуа".

По его данным, пять человек погибли, четверо пострадали в центральной афганской провинции Дайкунди после того, как автомобиль, в котором они находились, подорвался на самодельном взрывном устройстве, заложенном у дороги.

Кроме того, в северо-западной провинции Фарьяб погибли четверо детей, которые подорвались на мине. Еще пятеро несовершеннолетних получили ранения и были госпитализированы, отмечает агентство.

Как сообщает "Синьхуа", власти Афганистана возложили ответственность за закладку взрывных устройств на членов радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ).

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