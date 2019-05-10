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Спецпредставитель ОБСЕ по Приднестровью 10-11 мая посетит Молдавию

Франко Фраттини намерен сосредоточиться на возможностях продвижения процесса приднестровского урегулирования

КИШИНЕВ, 10 мая. /ТАСС/. Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Франко Фраттини посетит Молдавию и непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику с 10 по 11 мая, где обсудит возможность активизации переговоров. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба миссии ОБСЕ в Кишиневе.

"Фраттини сосредоточится на возможностях продвижения процесса приднестровского урегулирования в рамках параметров, утвержденных всеми 57 государствами - участниками на Совете министров иностранных дел государств ОБСЕ в Милане в декабре 2018 года", - говорится в сообщении.

Переговорный процесс тормозится из-за политической ситуации в Молдавии, где 24 февраля прошли парламентские выборы и еще не сформировано новое правительство. Как сообщил на прошлой неделе глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев, с представляющей Кишинев на переговорах вице-премьером Кристиной Лесник он не встречался уже пять месяцев. К возобновлению активной работы на всех уровнях диалога, включая переговорный формат "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС), призывает Тирасполь и Москва.

Последняя встреча в расширенном формате состоялась в мае прошлого года в Риме. Тогда сторонам удалось согласовать решения целого списка застарелых проблем, которые теперь должны внедряться на практике.

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УкраинаСШАРоссияМолдавия
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