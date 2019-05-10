Глава МВД Франции: ЕС не рассматривает вопрос приостановки безвизового режима с Грузией

ТБИЛИСИ, 10 мая. /ТАСС/. Грузия тесно сотрудничает с ЕС в плане незаконной миграции и вопрос о приостановке действия безвизового режима пока не стоит на повестке дня. Об этом заявил глава МВД Франции Кристоф Кастанер на пресс-конференции в Тбилиси по итогам переговоров со своим грузинским коллегой Георгием Гахарией.

"На встрече я не обсуждал вопрос приостановки [безвизового режима], так как сотрудничество с Грузией продолжается, однако такая возможность, наверное, существует. Сегодня выросло количество людей, просящих убежище и качественное здравоохранение во Франции. Я хочу поблагодарить Грузию за то, что она сотрудничает с нами, и этот вопрос [приостановка безвизового режима] пока не стоит на повестке дня", - сказал глава МВД Франции.

Глава МВД Франции прибыл с официальным визитом в Тбилиси в ночь на пятницу. У него также запланированы переговоры с премьер-министром страны Мамукой Бахтадзе, а также с министром юстиции Теей Цулукиани. Основной темой обсуждения на переговорах будет функционирование безвизового режима.

Граждане Грузии получили право безвизового перемещения в страны ЕС в марте 2017 года. Оно позволяет им посещать государства Шенгенской зоны сроком до 90 дней. По последним данным, этим правом воспользовались порядка 600 тыс. граждан Грузии, при этом около 18 тыс. не вернулись обратно и попросили убежища в странах ЕС.

Власти Грузии еще в 2018 году решили внести ряд законодательных изменений, чтобы бороться с незаконной миграцией. Так, с апреля прошлого года в Грузии запрещено менять фамилию лицам, которые были депортированы или отправлены на родину по реадмиссии. В апреле этого года парламент принял закон об уголовной ответственности для тех, кто оказывает помощь гражданам Грузии в незаконном получении убежища или работы в какой-либо стране ЕС.