Губернатор Хоккайдо намерен стать лидером в укреплении связей с Россией

ТОКИО, 10 мая. /ТАСС/. Самая северная японская префектура Хоккайдо намерена лидировать в налаживании связей с Россией и в укреплении с ней отношений доверия. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции в Саппоро, административном центре Хоккайдо, губернатор префектуры Наомити Судзуки.

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"Исторические связи Хоккайдо с Россией чрезвычайно глубоки, - приводит его слова агентство Kyodo. - Мы намерены заниматься укреплением наших отношений доверия с позиций лидера в налаживании двусторонних обменов".

Судзуки свою первую зарубежную поездку в качестве главы администрации Хоккайдо совершит в Россию, где 13 мая примет в Москве участие во встрече губернаторов двух стран. "Хочется использовать эту поездку для активизации связей на региональном уровне", - отметил он.

Губернатор в связи с этим выразил надежду на успех ведущихся сейчас переговоров о заключении мирного договора между двумя странами. Он также выразил желание посетить южную часть Курил в рамках программы безвизовых обменов.

В пятницу, в частности, туда отправилась первая в 2019 году группа из примерно 60 японцев - бывшие жители островов, их родственники и сопровождающие лица. Они будут находиться на острове Кунашир до 13 мая по программе безвизовых обменов. Японцы посетят могилы предков, проведут встречи с местными жителями.

Безвизовые обмены такого рода начались с 1992 года на основании межправительственной договоренности для улучшения взаимопонимания народов двух стран. За этот период в Японии побывали более 8 тыс. жителей островов Итуруп, Кунашир и Шикотан, а южную часть Курил посетили свыше 18 тыс. японцев.