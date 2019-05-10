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Спор вокруг Курил
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Глава МИД Японии: разногласия с Россией по мирному договору пока преодолеть не удалось

При этом стороны убеждены,что установление истинного партнерства путем преодоления этой сложной проблемы отвечает стратегическим интересам РФ и Японии

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Москва и Токио не смогли урегулировать расхождения по вопросу заключения мирного договора в ходе переговоров глав МИД РФ и Японии в Москве. Об этом заявил в пятницу японский министр иностранных дел Таро Коно по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.

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"Нельзя сказать, что в результате сегодняшних переговоров мы смогли преодолеть расхождения. Но мы твердо решили, что установление истинного партнерства путем преодоления этой сложной проблемы отвечает нашим стратегическим интересам. Именно поэтому мы так часто встречаемся и не жалея сил проводим дискуссии", - сказал он.

"У нас есть договоренности не раскрывать подробности переговоров, поэтому я не буду рассказывать о них. Что касается вопросов, по которым взгляды сторон расходятся, то я четко разъясняю и довожу до партнеров позиции по ним, - продолжил Коно. - В этот раз, как и во время нашей февральской встречи, дискуссия иногда доходила до резких высказываний. Но мы с министром Лавровым встречаемся не в первый раз, у нас сложились доверительные отношения, что позволяет нам общаться достаточно откровенно".

Глава МИД Японии подтвердил, что Токио готов продолжать с Москвой диалог по разрешению существующих разногласий.

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Лавров, Сергей ВикторовичЯпонияРоссияСпор вокруг КурилКоно, Таро
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