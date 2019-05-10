Правящая партия ЮАР набирает на выборах 57% после обработки более 90% голосов

ПРЕТОРИЯ, 10 мая. /ТАСС/. Правящий "Африканский национальный конгресс" (АНК) набирает на состоявшихся 8 мая парламентских выборах в ЮАР 57,08% голосов после обработки 90% поданных бюллетеней. В пятницу утром Независимая избирательная комиссия (НИК) объявила, что располагает данными с более 80% участков для голосования.

Абсолютное большинство в парламенте позволит АНК утвердить на посту президента ЮАР своего лидера Сирила Рамапосу. Ближайший конкурент АНК, либеральный "Демократический альянс" (ДА) пока набирает 21,55%, а леворадикальные "Борцы за экономическую свободу" (БЭС) Джулиуса Малемы, как и прогнозировали эксперты, идут на третьей позиции с 10,14%.

Четвертую и пятую строчки в таблице занимают две консервативные партии, улучшившие свои результаты по сравнению с выборами 2014 года. Опирающаяся на зулусов "Партия свободы Инката" получает 3,37%, а поддерживаемый африканерами "Фронт свободы плюс" - 2,44%.

Одновременно с подведением итогов выборов в парламент проходит подсчет и бюллетеней на выборах в законодательные собрания девяти провинций ЮАР. "Демократический альянс" удержал за собой Западный Кейп, находящийся под его управлением с 2009 года. Там либералы получили 55,65%, в то время, как АНК - 28,46%.

Другой провинцией, где правящая партия может не набрать абсолютного большинства - Гаутенг, на территории которой находится столица Претория и крупнейший экономический центр страны Йоханнесбург. Там АНК по последним данным набирает 49,41%, ДА - 28,63%, БЭС - 13,85%. В трех провинциях по итогам нынешних выборов либералы утрачивают статус официальной оппозиции, уступая его левым радикалам. В Северо-Западной провинции, а также в Лимпопо и Мпумаланге БЭС удалось опередить ДА, заняв второе место.

Явка на выборах по последним данным составила 68,5%, что существенно ниже по сравнению с предыдущими общенациональными выборами, когда на на участки для голосования пришли 73,5% зарегистрированных избирателей.