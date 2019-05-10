Конгресс местных властей СЕ направит наблюдателей на повторные выборы мэра Стамбула

ПАРИЖ, 10 мая. /ТАСС/. Конгресс местных и региональных властей Совета Европы (СЕ) намерен вновь отправить наблюдателей в Турцию, на повторные выборы мэра Стамбула. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба СЕ.

"Вслед за решением Высшего избирательного совета Турции о повторных выборах в Стамбуле и после заявления министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу Конгресс местных и региональных властей хотел бы подтвердить свою готовность направить делегацию, чтобы наблюдать за повторными выборами 23 июня 2019 года при условии, что официальное приглашение будет получено в надлежащий срок", - написал председатель конгресса Андреас Кнапе в письме постоянному представителю Турции при Совете Европы Каану Эсенеру.

6 мая ЦИК Турции принял решение отменить результаты мартовских выборов мэра Стамбула и сообщил, что сертификат о признании мэром кандидата от ведущей оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) будет отозван. Новые муниципальные выборы назначены на 23 июня.

Согласно официальным данным, кандидат НРП Экрем Имамоглу опередил оппонента, экс-премьера Бинали Йылдырыма, набрав на выборах 31 марта 4,171 млн голосов избирателей. Правящая Партия справедливости и развития впервые с 2002 года уступила на муниципальных выборах в Стамбуле, мэром которого нынешний президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был с 1994 по 1998 год.