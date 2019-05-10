Советник Зеленского предложил правительству Украины бесплатный аудит "Укроборонпрома"

КИЕВ, 10 мая. /ТАСС/. Советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин предложил правительству страны помощь в проверке расходов госконцерна (ГК) "Укроборонпром", который оказался замешан в коррупционном скандале.

"Правительство намерено в ближайшее время начать аудит ГК "Укроборонпром". Минфину поручено поиск необходимого финансирования <...> Но есть возможность уже сегодня начать проверку эффективности использования бюджетных средств, предусмотренных на подготовку производства новых вооружений, в частности для Военно-морских сил Украины" , - написал Апаршин на своей странице в Facebook.

"У нас есть специалисты высокого уровня. Мы готовы помочь правительству на безвозмездной основе. Ждем предложений от правительства", - заявил он и уточнил, что речь идет о помощи "специалистов по оборонно-промышленному комплексу".

При этом советник Зеленского напомнил, что в 2018-2019 годах Министерство экономического развития и торговли получило на эту программу 5,5 млрд гривен (более $200 млн).

Скандальный концерн

Концерн "Укроборонпром", объединяющий предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины в феврале оказался в центре коррупционного скандала, что, в частности, стоило значительного падения рейтинга действующему президенту страны Петру Порошенко перед выборами главы государства.

Как сообщалось по результатам журналистского расследования, сын заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Игорь Гладковский якобы был участником миллионных схем по хищению в оборонном комплексе. СМИ утверждают, что Гладковский вместе с партнерами организовал поставки контрабандных российских деталей для военной техники. С ними связывают компанию "Оптимумспецдеталь". При этом государственные оборонные предприятия якобы переплачивали за товар в 2-4 раза, покупая его у фирм-посредников. Как утверждают журналисты, руководство "Укроборонпрома" знало о мошеннических сделках и одобряло их.

Международный аудит

После обнародования скандального репортажа посол США в Киеве Мари Йованович заявила, что украинское правительство должно "немедленно профинансировать" аудит "Укроборонпрома" в целях борьбы с коррупцией. Со своей стороны Порошенко выступил за международный аудит госконцерна, и в середине марта Совет национальной безопасности и обороны поручил кабмину провести аудит и ревизию деятельности "Укроборонпрома" и предприятий - участников концерна с привлечением иностранных экспертов.