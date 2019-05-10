{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Лавров заявил, что Россия рассматривает размещение ПРО США в Японии как угрозу

Глава МИД РФ отметил, что Соединенные Штаты рушат все имеющиеся договоренности

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Москва рассматривает развертывание элементов глобальной системы противоракетной обороны (ПРО) США в Японии и наращивание американского военного присутствия в регионе как угрозу. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи с главой МИД Японии Таро Коно.

"Мы вновь обратили внимание на ряд действий Вашингтона, в том числе по размещению на территории Японии элементов глобальной системы ПРО, наращиванию своего военного присутствия в регионе и в целом действий в сфере разоружения и контроля над вооружениями, где США рушат все имеющиеся договоренности. Усматриваем в этих действиях угрозу для нашей страны", - подчеркнул он.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичЯпонияСШАРоссияКоно, Таро
Советник Зеленского предложил правительству Украины бесплатный аудит "Укроборонпрома"
При этом Иван Апаршин напомнил, что в 2018-2019 годах Министерство экономического развития и торговли получило на эту программу более $200 млн
Читать полностью