Лавров заявил, что Россия рассматривает размещение ПРО США в Японии как угрозу

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Москва рассматривает развертывание элементов глобальной системы противоракетной обороны (ПРО) США в Японии и наращивание американского военного присутствия в регионе как угрозу. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи с главой МИД Японии Таро Коно.

"Мы вновь обратили внимание на ряд действий Вашингтона, в том числе по размещению на территории Японии элементов глобальной системы ПРО, наращиванию своего военного присутствия в регионе и в целом действий в сфере разоружения и контроля над вооружениями, где США рушат все имеющиеся договоренности. Усматриваем в этих действиях угрозу для нашей страны", - подчеркнул он.