Глава МИД Японии планирует обсудить с Лавровым запуск ракет КНДР

"За рабочим обедом мы продолжим дискуссию по заключению мирного договора, другим вопросам, касающимся двусторонних отношений, а также по актуальным международным вопросам, таким, как недавние запуски Северной Кореей баллистических ракет малой дальности", - сказал Коно в пятницу по итогам переговоров с Лавровым.

В четверг южнокорейские военные сообщили, что КНДР осуществила запуск двух ракет малой дальности в сторону Японского моря. Дальность полета первой ракеты составила 420 км, второй - 270 км. Отмечалось, что пуск был осуществлен из провинции Пхёнан-Пукто в сторону Японского моря. Как заявил министр обороны Японии Такэси Ивая, КНДР провела пуски именно баллистических ракет в нарушение запрета со стороны Совета Безопасности ООН.

Новый запуск произведен Пхеньяном всего через несколько дней после предыдущих учений с применением реактивных систем залпового огня и испытания нового типа тактической ракеты.