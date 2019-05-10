{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация на Корейском полуострове

Глава МИД Японии планирует обсудить с Лавровым запуск ракет КНДР

По словам южнокорейских военных, дальность полета одной из запущенных 9 мая ракет составила 420 км, другой - 270 км

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Глава МИД Японии Таро Коно намерен обсудить с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым запуск Северной Кореей баллистических ракет.

На эту тему

"За рабочим обедом мы продолжим дискуссию по заключению мирного договора, другим вопросам, касающимся двусторонних отношений, а также по актуальным международным вопросам, таким, как недавние запуски Северной Кореей баллистических ракет малой дальности", - сказал Коно в пятницу по итогам переговоров с Лавровым.

В четверг южнокорейские военные сообщили, что КНДР осуществила запуск двух ракет малой дальности в сторону Японского моря. Дальность полета первой ракеты составила 420 км, второй - 270 км. Отмечалось, что пуск был осуществлен из провинции Пхёнан-Пукто в сторону Японского моря. Как заявил министр обороны Японии Такэси Ивая, КНДР провела пуски именно баллистических ракет в нарушение запрета со стороны Совета Безопасности ООН.

Новый запуск произведен Пхеньяном всего через несколько дней после предыдущих учений с применением реактивных систем залпового огня и испытания нового типа тактической ракеты.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичЯпонияКНДРРоссияСитуация на Корейском полуостровеКоно, Таро
Советник Зеленского предложил правительству Украины бесплатный аудит "Укроборонпрома"
При этом Иван Апаршин напомнил, что в 2018-2019 годах Министерство экономического развития и торговли получило на эту программу более $200 млн
Читать полностью