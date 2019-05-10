В ЛНР заявили об уничтожении беспилотника украинских силовиков

ЛУГАНСК, 10 мая. /ТАСС/. Силы Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) сбили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), проводивший разведку в районе Веселой Горы. Об этом в пятницу сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции республики Яков Осадчий.

"6 мая благодаря умелым действиям военнослужащих подразделения противовоздушной обороны (ПВО) был обезврежен украинский беспилотник типа "Фантом" одного из подразделений 10-й горно-штурмовой бригады, совершавший разведывательный полет над территорией ЛНР в районе населенного пункта Веселая Гора", - цитирует его агентство Луганскинформцентр.

Осадчий подчеркнул, что применение украинскими силовиками беспилотных летательных аппаратов на линии боевого соприкосновения, которые используются для ведения воздушной разведки и корректировки артиллерийского огня, нарушает минские соглашения. "Заверяю украинских силовиков в бесполезности подобных действий, так как подразделения ПВО Народной милиции ЛНР находятся в постоянной боевой готовности и готовы пресечь любые попытки противоправных действий ВСУ", - отметил он.

Участники подгруппы по безопасности контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины 7 марта в формате видеоконференции договорились о введении в Донбассе весеннего перемирия. Оно вступило в силу 8 марта с 00:00 по киевскому времени (01:00 мск). Однако украинские силовики нарушили режим прекращения огня спустя пять минут после начала его действия.