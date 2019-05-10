Трибунал и Арбитраж в Гааге в июне проведут слушания по искам Украины к России

КИЕВ, 10 мая. /ТАСС/. Международный трибунал, созданный при посредничестве Постоянной палаты третейского суда (ППТС) в Гааге, в июне проведет слушания по двум делам, инициированным Украиной против России. Об этом сообщила журналистам заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль в Гамбурге после слушаний по делу об аресте украинских моряков и кораблей в Черном море.

"В Гааге у нас будут слушания по вопросам юрисдикции по другим делам, которые есть против РФ. В частности, относительно нарушения других инструментов международного права, таких как запрет финансирования терроризма и конвенции о запрете всех форм расовой дискриминации", - сказала замминистра.

Она уточнила, что слушания по этим вопросам состоятся в первой неделе июня. "Вторая неделя июня, - добавила она, - это слушания по другой юрисдикции, по делу, которая инициировала Украина в связи с нарушением наших прав как прибрежного государства".

Иски Украины против России

Украина 16 января 2017 года подала в Международный суд ООН иск, в котором обвинила Россию в нарушении Конвенции о противодействии финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации расовой дискриминации. Украинская сторона также обратилась с просьбой установить временные обеспечительные меры, в частности потребовать от Российской Федерации "воздержаться от любых действий, которые могли бы усугубить или обострить разногласия" в соответствии с двумя конвенциями или в дальнейшем "осложнить разрешение спора".

В ходе заседания 19 апреля 2017 года суд частично удовлетворил требование Украины по установлению обеспечительных мер в отношении РФ. В частности, суд постановил, что Россия по Конвенции о ликвидации расовой дискриминации должна воздержаться от ущемления прав крымских татар и обеспечить доступ к образованию на украинском языке в Крыму. По Конвенции о противодействии финансированию терроризма суд заявил об отсутствии необходимости установления обеспечительных мер.

В сентябре 2018 года Россия выступила с предварительными возражениями относительно юрисдикции Международного суда ООН в разбирательстве с Украиной.

Морской спор

В сентябре 2016 года Украина обратилась в Международный арбитраж с обвинениями в адрес РФ в нарушении суверенных прав Украины на пользование морскими акваториями и континентальным шельфом в прилегающих к Крыму морских зонах (то есть в Черном и Азовском морях, а также Керченском проливе), включая права на природные ресурсы континентальный шельф. В связи с этим Киев потребовал от Москвы прекратить нарушение прав и компенсировать нанесенный ущерб. Российская сторона данные обвинения отвергает.

На данном этапе арбитраж в Гааге рассмотрит предварительные возражения, поданные российской стороной в рамках рассмотрения иска Украины к России по нарушению права прибрежного государства, установленного Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года. До этого стороны представили свои позиции в письменном виде с фактическими доказательствами и экспертными заключениями. Для публики будут доступны лишь вступительные заявления сторон, которые будут сделаны с утра представителями российской и украинской стороны 10 и 11 июня соответственно.