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СМИ: ВВС Индии вынудили приземлиться отклонившийся от курса грузинский самолет

Индийская сторона ведет допрос пилотов

10 мая. /ТАСС/. Истребители ВВС Индии вынудили в пятницу приземлиться грузинский грузовой самолет, после того как тот отклонился от заданного курса. Как сообщает телеканал NDTV, самолет совершил посадку в аэропорту Джайпура.

По этой информации, индийские истребители были подняты на перехват грузинского самолета, летевшего из Карачи в Нью-Дели. По неясным пока причинам борт отклонился от заявленного курса и вошел в индийское воздушное пространство в незапланированном месте в районе штата Гуджарат.

Как отмечает телеканал со ссылкой на источники, индийская сторона ведет допрос пилотов.

Прочие подробности пока не сообщаются.

Теги
ГрузияИндияПакистан
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