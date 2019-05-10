СМИ: ВВС Индии вынудили приземлиться отклонившийся от курса грузинский самолет

10 мая. /ТАСС/. Истребители ВВС Индии вынудили в пятницу приземлиться грузинский грузовой самолет, после того как тот отклонился от заданного курса. Как сообщает телеканал NDTV, самолет совершил посадку в аэропорту Джайпура.

По этой информации, индийские истребители были подняты на перехват грузинского самолета, летевшего из Карачи в Нью-Дели. По неясным пока причинам борт отклонился от заявленного курса и вошел в индийское воздушное пространство в незапланированном месте в районе штата Гуджарат.

Как отмечает телеканал со ссылкой на источники, индийская сторона ведет допрос пилотов.

Прочие подробности пока не сообщаются.