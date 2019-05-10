Энергоснабжение посольства Венесуэлы прервано из-за оппозиции и властей США

ВАШИНГТОН, 10 мая. /ТАСС/. Подача электроэнергии в посольство Венесуэлы в Вашингтоне приостановлена по требованию сил венесуэльской оппозиции, а также администрации США. Об этом сообщила в пятницу корреспонденту ТАСС одна из основательниц американского женского антивоенного движения CodePink Медея Бенджамин.

Она вместе с группой других активистов находится примерно с середины апреля внутри венесуэльского посольства в США, не давая занять его представителям оппозиции во главе с Карлосом Веккьо. Последний был ранее назначен лидером оппозиции Венесуэлы Хуаном Гуайдо временным поверенным в делах этой южноамериканской страны в США.

Энергоснабжение венесуэльского посольства местной компанией Pepco было прервано в четверг во второй половине дня. "Pepco заявляет, что, по словам [должностных лиц] Госдепартамента, владельцем [дипмиссии] является Карлос Веккьо. А он приказал им [представителям фирмы Pepco] отключить [электроэнергию в посольстве]. Мы же заявляем [Pepco], что владельцем [дипкомплекса] является [правительство законного президента Венесуэлы Николаса] Мадуро", - рассказала Бенджамин.

При этом она уточнила, что задолженности за энергоснабжение дипмиссии нет. "Это правда, что счет оплачен полностью", - подчеркнула лидер движения CodePink. Активистка также подтвердила, что она и ее единомышленники продолжают находиться внутри венесуэльского посольства. "Ребята все еще находятся в посольстве", - заявила Бенджамин.

Доступ к посольству она и другие активисты получили совершенно законно - ключи им были переданы венесуэльскими дипломатами, которые были вынуждены покинуть США по требованию американского правительства. Однако внешнеполитическое ведомство США считает этих активистов нарушителями и призывает их покинуть посольство. Оппозиция, которой администрация США уже передала ряд дипломатических объектов Венесуэлы в Вашингтоне, не скрывает, что рассчитывает взять под свой контроль и главное здание посольства. У посольства все последние дни дежурят сотрудники вашингтонской полиции и Секретной службы США.